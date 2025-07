Déclaration du Quad : Pyongyang la considère comme une provocation politique

Photo : YONHAP News

Pyongyang a qualifié ce matin de « grave provocation politique » la condamnation, le 1er juillet, de son programme nucléaire par les ministres des Affaires étrangères du Quad. C’est ce qu’a rapporté la KCNA, citant un communiqué du ministère des Affaires étrangères.Selon l’agence de presse officielle du régime, le ministère a affirmé que les résultats de cette réunion relevaient d’une politique hégémonique des Etats-Unis qui consiste à s’ingérer dans les affaires intérieures de pays souverains et indépendants. Avant d’ajouter que cela attise la confrontation entre camps et provoque l’instabilité dans les relations internationales.Le ministère a souligné que le statut de la Corée du Nord en tant qu’Etat possesseur de l’arme nucléaire ne pouvait être changé par aucun moyen. Il a laissé entendre qu’il prendrait des mesures défensives en réponse aux exercices militaires conjoints et au renforcement des alliances militaires de Washington.Pour rappel, les ministres des Affaires étrangères du Quad, regroupant l'Inde, l'Australie, les Etats-Unis et le Japon s’étaient réunis mardi à Washington. Dans leur déclaration conjointe, ils avaient condamné le pays communiste pour ses tirs de missiles balistiques et la poursuite de son programme nucléaire en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.