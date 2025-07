Balance courante : troisième excédent le plus élevé entre janvier et mai

Photo : YONHAP News

De janvier à mai 2025, la balance des paiements courants de la Corée du Sud a enregistré un excédent cumulé de 35,1 milliards de dollars. Il s’agit du troisième chiffre le plus élevé pour la période janvier-mai. A titre de comparaison, il s’était élevé à 40,1 milliards de dollars en 2015 et à 43 milliards de dollars l’année suivante.A noter également que la balance courante affiche un excédent consécutif depuis 25 mois, depuis avril 2023. Cette augmentation est principalement due à la croissance des exportations des produits des technologies de l’information, notamment les semi-conducteurs, ainsi qu’à la baisse des prix de l’énergie. Ce qui a généré un important excédent commercial et contribué à la hausse du compte courant.