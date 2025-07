Premières concertations de haut niveau entre le gouvernement et le Minjoo

Photo : YONHAP News

Les représentants du gouvernement et du Minjoo, le parti au pouvoir, se réuniront ce dimanche, pour des consultations de haut niveau. Il s’agit des premières depuis la prise de fonctions de Lee Jae Myung.Selon le Bureau présidentiel, cette rencontre aura lieu dans la résidence officielle du nouveau Premier ministre, Kim Min-seok. Les participants doivent se pencher sur les meilleurs moyens d’exécuter le nouveau budget supplémentaire, ainsi que sur les mesures à prendre en vue de freiner l’inflation et de faire face à la forte vague de chaleur qui s’abat sur le pays.Le patron du groupe parlementaire du parti de centre-gauche, Kim Byung-kee, qui assure l’intérim du président du mouvement, ainsi que le chef de son comité politique, Jin Seong-jun, y participeront. Du côté de l’exécutif, le secrétaire général du chef de l’Etat, Kang Hoon-sik, et son conseiller aux affaires politiques, Woo Sang-ho, seront présents.