Photo : KBS News

Selon le cabinet britannique Clarkson Research, en juin, le carnet de commandes mondiales de navires a fortement chuté pour atteindre seulement 2,56 millions de TBC (tonnes brutes compensées, mesure de référence). Il s’agit d’un recul de 81 % sur un an.La Chine en représente 53 % (1,37 million de TBC ou 50 navires), devant la Corée du Sud, qui en a absorbé 41 % (1,05 million de TBC ou 18 navires).Par bateau, le pays du Matin clair et l’empire du Milieu ont reçu respectivement 58 000 et 27 000 TBC. Autrement dit, les constructeurs sud-coréens ont obtenu deux fois plus de navires à haute valeur ajoutée que leurs concurrents chinois.