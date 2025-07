Cybersécurité : Trump ajoute la Corée du Nord à la liste des pays menaçants

Photo : YONHAP News

Le président américain a récemment désigné la Corée du Nord comme un pays représentant une menace pour la cybersécurité des Etats-Unis. Selon le site de la Maison Blanche, Donald Trump l’a ajoutée à la liste avec la Russie et l’Iran dans un décret signé le 6 juin. Dans la version précédente, datée du 16 janvier, l’administration Biden ne mentionnait que la Chine.Le texte affirme que si Pékin reste l'acteur le plus actif et constant pour les offensives contre les réseaux du gouvernement et du secteur privé, d'autres acteurs comme Moscou, Téhéran et Pyongyang posent également des risques importants pour la cybersécurité américaine.Le locataire de la Maison Blanche a ainsi ordonné aux organismes concernés, comme le département du Commerce et le département de la Sécurité intérieure, de prendre des mesures visant à renforcer la défense numérique.Actuellement, Washington élève son niveau d'alerte face aux vols de cryptomonnaies et aux cyberattaques menées par le royaume ermite. En janvier, lors de son audition de confirmation, le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a souligné que la menace nucléaire et balistique nord-coréenne, ainsi que les capacités croissantes du régime de Kim Jong-un dans le domaine numérique, représentaient un danger pour la stabilité de la péninsule coréenne, de la région indopacifique, voire du monde entier.