Adoption du budget rectificatif : le Minjoo et le PPP toujours divisés

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est le dernier jour de la session extraordinaire de juin de l’Assemblée nationale. Le Minjoo souhaite voter le second projet gouvernemental de budget rectificatif pour 2025 lors d’une nouvelle séance plénière programmée cet après-midi. Un projet qui ajuste, à hauteur de quelque 30 000 milliards de wons, les dépenses et les recettes prévues initialement.Dans cette optique, le mouvement présidentiel a engagé des négociations avec le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force de l’opposition. Mais aucun compromis n’a été trouvé. Le principal point de désaccord est la majoration des fonds spéciaux du Bureau présidentiel de Lee Jae Myung. Le PPP dénonce une effronterie, rappelant qu’à la fin de l’an dernier, le parti de centre-gauche, alors première formation de l’opposition, avait coupé l’intégralité de ces crédits pour la présidence de Yoon Suk Yeol.La majorité présidentielle ne cherche pas à débloquer la situation. Au contraire, elle est décidée à faire cavalier seul pour adopter le texte coûte que coûte aujourd’hui. Si tel est le cas, les sud-Coréens pourront recevoir les premiers bons de consommation dès le mois prochain, au plus tôt. Leur distribution est l’enjeu numéro un des enveloppes supplémentaires.