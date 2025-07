Piratage chez SK Telecom : les utilisateurs pourront résilier leur contrat sans pénalité

Photo : YONHAP News

Le comité d'enquête sur le piratage de SK Telecom a déclaré que l'incident avait pour origine une défaillance de la part de l'entreprise. L'organisme, sous la tutelle du ministère des Sciences et des TIC, a soumis son rapport aujourd'hui à l'Assemblée nationale, après deux mois d’investigations.Selon les enquêteurs, sur environ 40 000 serveurs inspectés, 28 contenaient 33 types de logiciels malveillants. Ils auraient été conçus par Redmenshen, un groupe de hackers soutenu par la Chine. Un autre malware, sans lien direct avec l’affaire, a également été détecté au cours de l’analyse.Le comité estime qu'un précédent, lié à un logiciel nuisible détecté en 2022, n’a pas été correctement traité par SKT, ce qui aurait contribué à l’attaque d’avril dernier. Il a également affirmé que l’opérateur n’avait pas respecté son devoir de diligence, ni les lois concernées et qu’il manquait à son obligation de protéger les données des cartes SIM et à garantir un service de télécommunication sécurisé.En conséquence, le comité a jugé que ses clients pouvaient résilier leur contrat sans frais, conformément aux conditions générales de vente, en raison des défaillances constatées.