Météo : début de semaine très chaud

Photo : YONHAP News

La deuxième semaine de juillet démarre avec des températures très élevées, dans la continuité de ces derniers jours. Ce lundi matin, le mercure est passé rapidement au-dessus des 25°C sur l’ensemble du territoire, affichant par exemple déjà 28°C à 10 heures, à Séoul.Déjà haut, le thermomètre va grimper davantage au fil de la journée et afficher des valeurs caniculaires dans certaines villes : 34°C à Cheongju et Daejeon, 35°C à Gwangju et Ulsan, 36°C à Andong et 37°C, la maximale, à Daegu. A noter que Daegu, qualifiée de ville la plus chaude du pays, observera aujourd’hui une amplitude thermique de dix degrés.Sur le littoral sud, l’île méridionale de Jeju ainsi que la capitale et ses alentours, les températures seront moins extrêmes, comprises 30 et 32°C.Concernant l’état du ciel, il est très couvert ce matin sur une grosse partie du pays du Matin clair. Seules les côtes sud et est et les villes de Daegu et Jeju sont ensoleillées. Dans l’après-midi, les nuages seront moins menaçants mais toujours présents. A noter que des averses pourraient avoir lieu à Andong et à Chuncheon.