Un premier budget rectificatif du gouvernement Lee Jae Myung passe au Parlement

Photo : YONHAP News

Comme il s’y était engagé, le Minjoo a voté vendredi, en l’absence des députés du Parti du pouvoir du peuple (PPP), le nouveau projet gouvernemental de budget rectificatif supplémentaire. Le deuxième pour 2025, mais le premier depuis la prise de fonctions de Lee Jae Myung, le 4 juin. Le texte, qui ajuste non seulement les dépenses mais aussi les recettes, entérine un montant de 31 800 milliards de wons, soit 1 300 milliards de plus que prévu par l’exécutif. Dès le lendemain, celui-ci l’a adopté en conseil des ministres.L’essentiel des dépenses, soit près de 12 000 milliards, sera alloué à l’émission de coupons de consommation pour rétablir le pouvoir d’achat des sud-Coréens. Ces bons pourront être distribués à partir du 21 juillet. Des crédits de 10,5 milliards seront également attribués au secrétariat de la présidence, au ministère de la Justice, à la Cour des comptes et à l’Agence nationale de la police pour leurs fonds secrets, dits spéciaux.Le déblocage de cet argent était d’ailleurs à l’origine du boycott du vote de la première formation de l’opposition. Ses élus s’en sont alors pris à la majorité présidentielle d’avoir deux poids deux mesures. Pour rappel, en décembre dernier, le mouvement de centre-gauche avait coupé l’intégralité de ces fonds pour la présidence de Yoon Suk Yeol, ainsi que pour le Parquet, placé sous l’autorité du ministère de la Justice. Mais il a rétropédalé, après la prise de pouvoir de Lee, élu sous son étiquette.