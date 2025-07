Lee Jae Myung prévoit de dépêcher ses émissaires spéciaux auprès des principaux pays partenaires

Photo : YONHAP News

Le président de la République, Lee Jae Myung, envisage d’envoyer, dans le courant de ce mois-ci, des émissaires spéciaux dans ses principaux pays alliés et partenaires, dont les Etats-Unis, le Japon et la Chine. C’est ce qu’a annoncé vendredi le Bureau présidentiel dans un communiqué. Il n’a toutefois pas donné plus de détails, précisant que des consultations étaient toujours en cours avec les nations concernées. La liste des émissaires serait notamment en train d’être finalisée.En plus des trois pays cités, l’Union européenne (UE), dont la France, l’Australie, l’Inde ou encore le Canada pourraient également accueillir des émissaires du chef de l’Etat sud-coréen, ce qui permettrait de couvrir non seulement les grandes puissances voisines, mais aussi d’autres nations en Europe et dans l’Indopacifique.Ces émissaires devraient remettre des lettres de Lee Jae Myung, dans lesquelles le président présenterait les grandes orientations de son gouvernement et exprimerait son souhait de renforcer les liens d’amitié et de coopération avec chacun d’entre eux. Le Bureau présidentiel étudierait aussi la possibilité d’envoyer un émissaire en Russie, qui s’est considérablement rapprochée de la Corée du Nord depuis le début de la guerre en Ukraine.A noter que l’ex-président Moon Jae-in avait dépêché ses envoyés aux Etats-Unis, en Chine, au Japon, en Russie et auprès de l’UE peu après son arrivée au pouvoir, tandis que sa prédécesseure, Park Geun-hye, avait envoyé ses émissaires aux USA et dans l’empire du Milieu alors qu’elle n’était encore que présidente élue.