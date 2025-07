Suneung : les questions favorisant les cours privés seront exclues

Photo : KBS News

Le suneung, l’équivalent sud-coréen du baccalauréat, se tiendra le 13 novembre. L’Institut coréen pour le curriculum et l'évaluation (KICE) a annoncé que les questions susceptibles de favoriser les élèves ayant suivi des cours privés intensifs seront exclues.Selon le plan détaillé publié hier, les questions seront conçues pour que les élèves puissent y répondre en s’appuyant sur les cours scolaires, ainsi que sur les manuels et les cours en ligne proposés par la chaîne éducative EBS. Le lien avec les contenus de cette dernière se fera de manière indirecte, notamment par l’utilisation de tableaux, illustrations ou extraits issus de ces supports. Le taux de correspondance sera maintenu à environ 50 %, en fonction du nombre de questions par matière.Le KICE a aussi précisé que le niveau de difficulté sera ajusté pour garantir une différenciation adéquate, en tenant compte des résultats des examens blancs de juin et septembre, ainsi que des particularités de chaque discipline. Le programme d’études révisé en 2015 s’appliquera à toutes les matières et servira de base à l’élaboration des sujets. A l’issue des épreuves, les critères de réussite pour chaque question seront rendus publics.Enfin, les candidatures devront être déposées sur place entre le 21 août et le 5 septembre. Les relevés de notes seront remis aux candidats d’ici le 5 décembre.