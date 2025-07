Droits de douane américains : Séoul et Washington continuent les négociations bilatérales

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a poursuivi ce week-end les négociations tarifaires avec les Etats-Unis. Son ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo, a rencontré à Washington, samedi, heure locale, le représentant au Commerce (USTR), Jamieson Greer. A cette occasion, il a fait part de la position de son pays à l’égard des surtaxes américaines et présenté aussi sa vision pour le cadre de la coopération mutuellement bénéfique en matière de filière manufacturière.Yeo a en même temps souligné la nécessité que l’accord final à signer au terme des négociations bilatérales mentionne la levée ou l’assouplissement des droits de douane sectoriels américains, appliqués à certains produits importés de Corée du Sud. Parmi eux, les automobiles et l’acier, entre autres.Selon le ministère sud-coréen du Commerce, les deux parties ont également abordé la possibilité de prolonger la pause des tarifs douaniers réciproques de 25 %, voulus par Donald Trump sur l’ensemble des produits « made in Korea » entrant aux USA. Et ce afin de continuer les discussions de manière plus substantielle. Ce répit doit prendre fin demain.Yeo et Greer se sont aussi accordés à dire que depuis l’arrivée au pouvoir de Lee Jae Myung, les négociations Séoul-Washington se font « de bonne foi », mais qu’il faut toutefois réduire encore leurs divergences de vue.