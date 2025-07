La popularité de Lee Jae Myung dépasse les 60 %, un mois après son investiture

Photo : YONHAP News

Un mois après son arrivée au pouvoir, la cote de popularité de Lee Jae Myung a franchi la barre des 60 %. C’est ce qu’indique un sondage réalisé par Realmeter pour le quotidien Energy Economic News, mené du 30 juin au 4 juillet auprès de 2 508 sud-Coréens âgés de 18 ans et plus.Selon les résultats publiés ce lundi, 62,1 % des personnes interrogées estiment que le président de la République fait bien son travail, tandis que 31,4 % ont une opinion négative. Par ailleurs, 6,5 % des sondés ont déclaré ne pas avoir d’avis.Le nouveau chef de l’Etat voit ainsi sa popularité progresser pour la quatrième semaine consécutive depuis son entrée en fonction. Par rapport à la semaine précédente, les opinions positives ont augmenté de 2,4 points, tandis que celles négatives ont reculé de 2,2 points.D’après l’analyse de l’institut de sondage, les sud-Coréens auraient apprécié les efforts de communication du président, illustrés notamment par la tenue d’une conférence de presse après son premier mois de mandat et par des rencontres avec des citoyens. Les différentes mesures prises en faveur de l’économie et de la vie quotidienne, comme l’intervention de l’exécutif après le piratage informatique de SK Telecom, auraient également été saluées. Enfin, les récentes politiques concernant le marché immobilier et les prêts auraient contribué à la hausse de la popularité de Lee.Par région, c’est dans le Jeolla, dans le sud-ouest du pays, que le président bénéficie de son plus haut niveau de soutien, avec 76,9 %. Par tranche d’âge, Lee obtient son meilleur score auprès des quadragénaires, avec 78,2 %.Dans un autre sondage portant sur les partis politiques, le Minjoo, le parti au pouvoir, arrive en tête avec 53,8 %, soit une hausse de 3,2 points en une semaine. Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la principale formation de l’opposition, recueille 28,8 %, en baisse de 1,2 point.Les deux enquêtes ont été menées avec un niveau de confiance de 95 %. La marge d’erreur est de plus ou moins deux points pour la première et de 3,1 points pour la seconde.