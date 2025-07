Le conseiller de Lee Jae Myung à la sécurité nationale à Washington

Photo : YONHAP News

Le conseiller présidentiel à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, a atterri hier à Washington. Objet de son déplacement de trois jours : discuter avec l’administration Trump des préoccupations commerciales et sécuritaires.En répondant aux questions de correspondants sud-coréens, à l’aéroport international de Washington Dulles, Wi a affirmé s’attendre à ce que sa rencontre avec Marco Rubio fasse avancer aussi les négociations commerciales en cours entre les deux pays. Sachez que Rubio cumule les fonctions de secrétaire d’Etat avec celles de conseiller de Trump à la sécurité nationale.Le voyage du conseiller de Lee Jae Myung a été décidé, alors que le gouvernement américain menace d’appliquer, à partir du 1er août, les taxes alourdies aux pays toujours sans accord avec les USA. Selon les explications de Wi, les négociations tarifaires sud-coréano-américaines prennent désormais une tournure importante. D’où la nécessité d’une intervention de responsables de rang plus élevé.Interrogé sur la question de savoir si la question de l’augmentation des dépenses de défense de Séoul fait partie des sujets de discussion avec son homologue américain, l’ancien diplomate de carrière a répondu que plusieurs dossiers seraient sur la table. Il a ainsi laissé entendre la possibilité de l’aborder, voire de la lier aux négociations commerciales.Sur la tenue d’un premier sommet entre Lee et Trump au plus vite, Wi a déclaré que les deux alliés sont sur la même longueur d’onde. Avant d’ajouter que les discussions n’ont pas encore abouti à des progrès concrets.