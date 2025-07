Kim Min-seok inspecte les dispositifs de prévention contre la canicule

Photo : YONHAP News

Le Premier ministre a inspecté aujourd’hui les dispositifs de prévention contre les fortes chaleurs. Pour sa première visite officielle depuis sa prise de fonction, il s’est rendu sur le chantier du musée national d’architecture urbaine à Sejong.Kim Min-seok a insisté sur l’importance de la gestion sur le terrain, soulignant que les vagues de chaleur touchent particulièrement les personnes socialement et économiquement vulnérables. Il a rappelé que la présence ou non de climatisation peut creuser les inégalités face au risque, affirmant que le gouvernement doit protéger les plus fragiles. Avant d’ajouter que l’exécutif standardiserait les protocoles de gestion dans tous les lieux de travail, qu’ils soient publics ou privés, et minimiserait les effets des fortes chaleurs grâce à une coopération étroite avec l’Assemblée nationale.Lors de la cérémonie de son investiture, tenue ensuite au complexe gouvernemental de Sejong, le chef du gouvernement a déclaré vouloir devenir un Premier ministre qui veille sur les citoyens dès l’aube. Evoquant les ministres nommés sous le précédent gouvernement, il a indiqué que les responsables publics doivent poursuivre à la fois la continuité et l’innovation. Enfin, il a assuré qu’il remplirait pleinement les missions que lui confèrent la Constitution et la loi.