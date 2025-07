Exposition sur les séries coréennes : « K-Drama, Love Chapter »

Photo : YONHAP News

Un événement qui devrait ravir les fans de dramas coréens se tient actuellement à Séoul. Depuis le 5 juillet, le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, et l’Office national du tourisme (KTO), organisent une exposition intitulée « K-Drama, Love Chapter » dans l’espace d’exposition Cheongwadae Sarangchae, situé en face de l’ancien palais présidentiel.Cette manifestation, prévue jusqu’au 30 novembre, a pour thème l’amour, un sujet récurrent dans les dramas coréens. Avec pour sous-titre « Les moments d’amour dans les dramas refleurissent », l’exposition invite les visiteurs à revivre, grâce aux technologies de pointe, les plus belles histoires d’amour de certaines des séries sud-coréennes les plus populaires.Les scènes marquantes de dramas tels que « La Vie portera ses fruits » et « Crash Landing on You » sont recréées en art médiatique 3D. Des expériences de voyage virtuel sur les lieux de tournage de séries comme « J’irai te voir dans ma prochaine vie » et « La Diva naufragée » sont également proposées.L’événement est ouvert de 9h à 18h, tous les jours sauf le mardi. Il est accessible gratuitement et sans réservation.