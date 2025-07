Photo : YONHAP News

Un poste inédit de responsables des politiques pour la jeunesse sera créé au Bureau présidentiel. Celui-ci envisage de recruter une femme et un homme pour assurer les fonctions de premier plan dans le processus d’élaboration de ces politiques, de réforme des systèmes en la matière, ou encore de gestion de plateformes auxquelles participent les jeunes. Une fois engagés, ils travailleront sous l’autorité du secrétaire à l’unité nationale.Les candidatures seront ouvertes à tous ceux âgés de 19 à 34 ans. Ils n’auront qu’à présenter leurs propres propositions et à passer un entretien. Sans soumettre les dossiers d’études et de carrières. Les administrations publiques accueilleront de la même manière les futurs stagiaires. Lee Jae Myung avait déjà expérimenté cette méthode dans l’embauche de jeunes secrétaires, lorsqu’il était le gouverneur de la province de Gyeonggi, de juillet 2018 à octobre 2021.