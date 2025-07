L’exécutif et le parti au pouvoir s’engagent à stabiliser les prix

Photo : YONHAP News

Le gouvernement et le Minjoo sont convenus de déployer tous leurs efforts pour stabiliser les prix et de mettre rapidement en œuvre le budget supplémentaire afin de stimuler la demande intérieure. Ils ont également décidé d’élaborer des mesures pour faire face aux inondations et aux vagues de chaleur. C’est ce qu’a annoncé le porte-parole du parti présidentiel, Park Sang-hyuk, à l’issue d’une réunion de coordination de haut niveau entre l’exécutif et la formation au pouvoir, tenue dimanche à la résidence officielle du Premier ministre.Park a indiqué que le gouvernement et son parti partageaient la nécessité de mobiliser tous les moyens disponibles pour stabiliser l’inflation perçue par les consommateurs dans un contexte où le niveau élevé des prix continue de peser lourdement sur eux.Selon le porte-parole, le Minjoo a exhorté l’exécutif à communiquer étroitement avec les acteurs industriels afin de limiter la hausse des prix des produits alimentaires transformés dans le but d’atténuer l’inflation touchant l’alimentation et la restauration. Une requête à laquelle le gouvernement a répondu favorablement.Lors de cette réunion, l’exécutif a en outre fait savoir qu’il comptait dépenser, d’ici fin septembre, 85 % du montant fixé comme cible d’exécution rapide dans la nouvelle rallonge budgétaire. Un objectif supérieur de 15 points à celui du premier budget supplémentaire de cette année.Enfin, un accord a également été trouvé sur la nécessité de renforcer les mesures visant à réduire le nombre de personnes souffrant de troubles liés à la chaleur, et à réparer les sites présentant une récurrence élevée de catastrophes mortelles, allant des inondations aux glissements de terrain en passant par les incendies de forêt.