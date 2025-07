Lee Jae Myung reçoit le cardinal Lazarus You Heung-sik

Photo : YONHAP News

Le président de la République s'est entretenu cet après-midi avec le cardinal Lazarus You Heung-sik, préfet de la Congrégation pour le clergé au Vatican, au sein du Bureau présidentiel de Yongsan, à Séoul.Lors de leur tête-à-tête, les deux hommes ont tout d'abord échangé des mots de félicitations, d’une part pour la nomination du pape Léon XIV, et d’autre part, pour l’entrée en fonction de Lee.Le cardinal sud-coréen a ensuite exprimé son souhait que le Saint-Siège joue un rôle particulier dans l’amélioration des relations intercoréennes, précisant que « l’Eglise catholique accorde une attention spéciale à la paix en République de Corée et à la stabilité de la péninsule coréenne ».Le dirigeant Lee a, pour sa part, évoqué les Journées mondiales pour la Jeunesse (JMJ), prévues à Séoul en 2027. Il a alors proposé à son interlocuteur que le pape Léon XIV fasse un détour par la Corée du Nord avant de venir au Sud. Il a ensuite fait part de son envie de rencontrer le Saint-Père, avant même son déplacement en Corée du Sud.Par ailleurs, le cardinal You a indiqué avoir remis au pape une lettre personnelle du président Lee, indiquant lui avoir demandé si ce dernier pouvait être invité au Vatican. Question à laquelle le souverain pontife a répondu par l’affirmative.Cette rencontre marque le premier entretien officiel du chef de l’Etat avec une personnalité religieuse depuis son entrée en fonction.