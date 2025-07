Un Starbucks avec vue sur la Corée du Nord attire plus de 120 000 visiteurs en 7 mois

Photo : YONHAP News

Un Starbucks offrant une vue sur le territoire nord-coréen suscite un vif intérêt. Situé dans le parc écologique Aegibong à Gimpo, ce café a accueilli plus de 123 000 clients depuis son ouverture, fin novembre, jusqu’au mois dernier.Le parc, qui abrite ce Starbucks, se trouve à seulement 1,4 kilomètre du comté de Kaepung, dans la province de Hwanghae du Nord, en Corée du Nord. Depuis ce café, les visiteurs peuvent admirer d’un seul regard la confluence du fleuve Han et de la rivière Imjin, ainsi que la région nord-coréenne de Kaepung.Cette enseigne est rapidement devenue célèbre parmi les touristes sous le surnom de « Starbucks avec vue sur la Corée du Nord ». Des médias internationaux comme CNN, l’Agence AP ou encore Reuters ont relayé son ouverture, mettant en avant cette perspective unique. Le nombre de visiteurs étrangers a fortement augmenté, passant d’une moyenne de 1 300 par mois l’année dernière à 3 300 cette année, soit plus du double.Situé au nord de la ligne de contrôle civile, une zone sous stricte surveillance, le parc n’est accessible que sur réservation, à des horaires précis. L’accès nécessite aussi de passer un point de contrôle avant d’emprunter une navette. En raison des horaires limités du parc, le Starbucks y fonctionne de 10h à 16h30, un créneau bien plus restreint que celui des autres établissements de la chaîne.