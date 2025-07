Photo : Getty Images Bank

Les deux indices de la Bourse de Séoul ont démarré la deuxième semaine de juillet dans le vert, après une séance de vendredi compliquée. Le KOSPI, l'indice principal, prend 0,17 % et clôture ce lundi à 3 059,47 points. Le KOSDAQ, celui des valeurs technologiques, gagne, quant à lui, 0,34 % et termine la journée à 778,46 points.Sur le marché des changes, le won sud-coréen s’affaiblit face au billet vert. À la clôture des transactions, à 15h30, le dollar américain s'achète 1 367,80 wons (+5,50 wons).