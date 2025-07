Droits de douane réciproques : Trump annonce un tarif de 25 % pour la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Comme il s’y était engagé, Donald Trump a commencé à publier hier sur Truth Social, les lettres à envoyer aux principaux partenaires des Etats-Unis, faisant état des droits de douane réciproques à leur imposer.Dans une missive adressée à Lee Jae Myung, il est indiqué que leur relation a été loin de la réciprocité. Ainsi, à partir du 1er août, une surtaxe de « seulement » 25 % sur tous les produits sud-coréens à l’entrée sur le sol américain, séparément des tarifs sectoriels, sera appliquée. Ce taux est identique à celui mentionné le 2 avril.Le locataire de la Maison Blanche a ajouté que si la Corée du Sud veut ouvrir ses marchés commerciaux jusqu’à présent fermés aux produits américains, et lever ses politiques et ses barrières tarifaires comme non-tarifaires, il envisagerait un ajustement.Séoul a aussitôt annoncé qu’il allait redoubler d’efforts pour faire aboutir les négociations avec Washington avant le 1er août. Dans un communiqué de presse, le ministère du Commerce et de l’Industrie a également promis de produire des résultats mutuellement bénéfiques. Avant de préciser que pour y parvenir, il fera en sorte de réformer les systèmes concernés et de rationaliser de différentes réglementations. Le ministère a par ailleurs décidé de tenir une réunion d’urgence afin d’examiner l’éventuel impact des droits américains sur chaque filière.Pour rappel, Trump avait annoncé, le 9 avril, une suspension des tarifs réciproques. Depuis, son administration impose uniquement un droit de douane universel de 10 % sur les produits « made in Korea ». Les deux parties continuent à négocier mais si aucun compromis n’est trouvé avant la fin du mois, le pays du Matin clair verra son tarif douanier augmenter à 25 %.