Photo : YONHAP News

L’alerte canicule, en vigueur depuis plusieurs jours sur la Corée du Sud, est maintenue pour ce mardi. Il va de nouveau faire très chaud sur l’ensemble du territoire. Ce matin, il fait 28°C à Séoul, Daejeon, Jeonju, Gwangju, et Busan, 27°C à Daegu et 26°C à Gangneung. Cet après-midi, il est attendu 36°C dans la capitale et à Daejeon, 35°C à Jeonju et Gwangju, 31°C à Busan, 34°C à Daegu ainsi que 30°C à Gangneung.Du côté du ciel, en raison des fortes chaleurs, des averses surprises sont attendues dans l’après-midi, en particulier dans la partie ouest du pays. Pour la partie est, aucun nuage à l’horizon avec un soleil qui brillera toute la journée.