Lee reçoit les présidents démocrates des commissions permanentes du Parlement

Photo : YONHAP News

Le président de la République a convié hier à un dîner à sa résidence officielle, les élus du Minjoo qui dirigent des commissions permanentes du Parlement, et qui y jouent un rôle de représentant du parti au pouvoir. L’occasion pour Lee Jae Myung de saluer leurs efforts pour avoir voté, vendredi dernier, le premier budget rectificatif supplémentaire depuis son entrée en fonction.Le dirigeant en a profité pour revenir aux auditions de confirmation parlementaires de ses candidats aux postes de ministres, qui doivent s’enchaîner la semaine prochaine. Il a appelé ses invités à l’aider à composer son gouvernement dans les plus brefs délais.Concernant les trois amendements sur l’audiovisuel, adoptés hier par les députés de la commission permanente concernée, le chef de l’Etat a exprimé son consentement. Avant de demander aux autres commissions de lui emboîter le pas pour voter elles aussi nombre de textes visant à améliorer le pouvoir d’achat des sud-Coréens. Lee a par ailleurs souhaité voir son gouvernement terminer son mandat sur une bonne note.Les révisions relatives à l’audiovisuel ont pour enjeu principal de réformer la gouvernance des principaux diffuseurs publics du pays : KBS, MBC et EBS.