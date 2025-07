Anniversaire de la mort de Kim Il-sung : Kim Jong-un se rend à Kumsusan

Photo : YONHAP News

A l'occasion du 31e anniversaire de la mort de Kim Il-sung, Kim Jong-un s'est recueilli ce matin à minuit au palais du Soleil Kumsusan à Pyongyang, où repose la dépouille du fondateur du régime. C'est ce qu'a rapporté ce mardi la KCNA.Selon l'agence de presse officielle du pays communiste, le dirigeant nord-coréen a rendu un hommage solennel devant les statues de son grand-père, le « grand leader suprême » et de son père, le « grand général » Kim Jong-il, en leur souhaitant une vie éternelle. Il a ensuite déclaré que leur vie révolutionnaire et leurs réalisations continueraient de briller à jamais, tout comme la prospérité de son pays socialiste, qui, selon lui, enchaîne les succès à travers les siècles et concrétise les idéaux du peuple.Kim III était accompagné pour cette visite de plusieurs membres du Présidium du Bureau politique du Comité central du Parti des travailleurs, parmi lesquels Pak Thae-song, Choe Ryong-hae et Jo Yong-won.Cette année, la Corée du Nord devrait marquer cette date de manière relativement discrète. Elle organise des commémorations d’envergure tous les cinq ou dix ans, comme cela a été le cas l’année dernière.