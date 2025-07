Séoul s’apprête à rapatrier les six marins nord-coréens secourus

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a décidé de rapatrier au plus vite les six nord-Coréens, dont les embarcations avaient dérivé dans ses eaux territoriales. Deux d’entre eux ont été secourus le 7 mars en mer Jaune et les quatre autres le 27 mai en mer de l’Est.Hier, le porte-parole du ministère de la Réunification a indiqué que les six marins continuaient de demander à être renvoyés chez eux. Avant d’annoncer que l’administration de Lee Jae Myung était prête à le faire de façon rapide et sûre, dans le respect de leurs souhaits ainsi que d’un point de vue humanitaire. Sans toutefois donner plus de précisions.Le processus pourrait être similaire à celui adopté le 31 mai 2017, date à laquelle six marins nord-coréens étaient retournés chez eux. Ceux-ci ont d’abord été conduits jusqu’à la ligne de limite nord (NLL) à bord de leurs embarcations, remorquées par un navire sud-coréen. Ils ont ensuite traversé, à eux seuls, cette frontière maritime intercoréenne.Séoul est dans l’attente d’une réponse de Pyongyang concernant la prochaine opération. Même si le royaume ermite reste silencieux, elle pourrait être effectuée cette semaine, si le temps le permet.