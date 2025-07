Unesco : Séoul échoue à faire inscrire la question de Hashima à l’ordre du jour du Comité du patrimoine mondial

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud n’a pas réussi à faire inscrire à l’ordre du jour de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’Unesco, tenue lundi à Paris, sa proposition visant à évaluer la mise en œuvre des engagements pris par le Japon lors de l’inscription de l’île de Hashima au patrimoine mondial. Sur ce site, de nombreux Coréens avaient été soumis au travail forcé pendant la Seconde Guerre mondiale.En effet, le gouvernement japonais s’est fermement opposé à cette demande, proposant de l’exclure des discussions. Son représentant a déclaré que ce dossier devrait faire l’objet d’échanges entre Séoul et Tokyo, plutôt qu’au sein du comité. Pour trancher, un vote a été organisé et sur les 21 pays membres, sept se sont prononcés en faveur de la proposition nippone, tandis que trois ont voté contre.Après cet échec, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a publié un communiqué dans lequel il a exprimé ses regrets de ne pas avoir obtenu le nombre de voix nécessaire pour discuter de cette question. Il a toutefois souligné que la délégation du pays du Matin clair avait tout de même pu attirer l’attention du comité sur le non-respect des engagements pris lors de l’inscription de l’île de Hashima. Avant d’affirmer qu’il continuerait à demander à Tokyo, tant sur le plan bilatéral que multilatéral, de les respecter sincèrement.L’île de Hashima, aussi appelée « île cuirassée », fait partie des sites de la révolution industrielle Meiji, inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco en juillet 2015. A cette occasion, le Japon s’était engagé à prendre des mesures permettant de faire comprendre que durant l’occupation, un grand nombre de Coréens avaient été mobilisés de force pour y travailler dans des conditions difficiles. Une promesse qui reste à ce jour non tenue.