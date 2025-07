Hausse de cas de maladies causées par la canicule et de consommation d’électricité

Photo : YONHAP News

La chaleur s’intensifie dans les régions de l'ouest alors que la majorité du pays est déjà placée sous un avertissement de canicule. A 11h, ce mardi, les températures avaient déjà franchi 34°C à Séoul et à Yeongwol, dans le Gangwon ainsi que les 33°C à Suwon et à Seosan, dans le Chungcheong du Sud. Les températures maximales devraient atteindre 36°C dans la capitale et à Daejeon, et 35°C à Gwangju et Chuncheon.Les cas de maladies liées à la chaleur augmentent, eux aussi. Selon les données publiées par l'Agence pour le contrôle et la prévention des maladies (KDCA), 59 personnes ont été prises en charge aux urgences hier, dont deux sont décédées.Depuis le 15 mai, un système de surveillance des maladies liées à la chaleur a été mis en place dans 517 services d'urgence. Jusqu'au 6 juillet, 875 cas ont été enregistrés, avec sept décès. Par rapport à l'année dernière, où la surveillance avait commencé le 20 mai, les chiffres sont nettement plus élevés : 859 cas cette année contre 469 à la même période l'an dernier, soit une augmentation d'environ 83 %.Par ailleurs, selon la Korea Power Exchange (KPX), en raison de la canicule, la demande maximale en électricité a atteint 93,4 GW hier. Un record pour un mois de juillet. A titre de comparaison, le dernier remonte au 7 juillet 2022, avec 92,99 GW.Cependant, la réserve de capacité d'approvisionnement reste stable à 11,96 GW avec un taux de réserve de 13 %. La situation d'approvisionnement est considérée comme stable lorsque la réserve dépasse les 5 GW.