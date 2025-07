K-défense : Lee appelle à placer le pays dans le top 4 mondial

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud célèbre pour la première fois, ce mardi 8 juillet, la Journée de l’industrie de défense, également appelée « Journée de la K-défense ». A cette occasion, lors du conseil des ministres tenu ce matin, le président de la République a appelé à un effort interministériel visant à placer le pays du Matin clair parmi les quatre leaders mondiaux en matière d’industrie d’armement.Lee Jae Myung a souligné que cette industrie constituait un nouveau levier de croissance pour l’économie sud-coréenne ainsi qu’une solide clé de voûte des capacités militaires du pays. Il a ensuite exhorté les ministères concernés à conjuguer leurs efforts pour former des talents, investir dans la R&D et trouver de nouveaux marchés d’exportation. Avant de proposer d’envisager la création d’une tour de contrôle chargée de superviser le développement de l’industrie de défense, ainsi que la tenue régulière de réunions sur la stratégie de promotion des exportations d’armement.Le chef de l’Etat a également mentionné la récente signature d’un contrat d’exportation de chars K-2 avec la Pologne, d’un montant supérieur à 5 milliards d’euros. Il a rappelé qu’au moment du déclenchement de la guerre de Corée en 1950, Séoul ne possédait pas un seul char, afin de souligner les progrès accomplis par la filière en 75 ans, qui ont hissé la Corée du Sud parmi les dix premières nations mondiales dans l’industrie de défense.Lors de cette réunion, Lee a par ailleurs salué l’accord trouvé la veille entre les partis au pouvoir et de l’opposition pour créer un organe consultatif chargé de mettre en œuvre les promesses communes formulées pendant la dernière présidentielle, visant à améliorer la vie des citoyens.