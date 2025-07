K-webtoon : lancement d’une tournée mondiale de l’Afrique à l’Amérique du Nord

Photo : YONHAP News

L’exposition « K-Comics World » se tiendra dans cinq pays à partir de ce mois-ci jusqu'en octobre. C’est ce qu’ont annoncé hier le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, ainsi que l’Agence coréenne de contenu créatif (KOCCA).L'événement a débuté mardi dernier au Centre culturel coréen du Caire. Ouvert jusqu'à la fin du mois, il se déroule autour du webtoon « Hellbound » des auteurs Yeon Sang-ho et Choi Gyu-seok, qui a attiré l'attention internationale après son adaptation en série OTT. De plus, ce dernier a rencontré directement ses fans locaux. Après l'Egypte, la tournée se poursuivra à Budapest en Hongrie, à Ottawa au Canada, à Shanghai en Chine, pour se terminer à Osaka au Japon.La KOCCA a déclaré que cette exposition ne se contenterait pas de présenter des contenus, mais offrirait aussi l'opportunité de créer une connexion émotionnelle avec les lecteurs du monde entier, tout en établissant les bases de la croissance des webtoons coréens sur le marché mondial.