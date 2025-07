Tracts anti-Pyongyang : les familles des victimes d'enlèvement annoncent l’arrêt des largages

Photo : YONHAP News

L’association des sud-Coréens dont les proches ont été enlevés par la Corée du Nord a annoncé la fin des largages de tracts anti-Pyongyang. Lors d’une conférence de presse ce matin au parc Imjingak de Paju, son représentant a appelé d'autres organisations à rejoindre cette initiative et a précisé que c'était le dernier jour pour signaler une manifestation. Choi Sung-yong a également souligné que le président de la République devait créer une atmosphère favorable au dialogue entre les deux Corées. Avant d’insister sur la nécessité d'engager rapidement des discussions, même de manière privée.Depuis le début de l'année, cette organisation avait exprimé sa volonté de poursuivre les expéditions de tracts au-delà de la frontière. En avril, mai et juin, elle y avait envoyé des pamphlets, contenant des informations sur les victimes d'enlèvements et des messages de demande de rapatriement, accrochés à des ballons.Face à l'intensification des tensions dans les zones frontalières, les autorités locales et la police ont pris des mesures, telles que demander des enquêtes ou limiter les largages. De son côté, Lee Jae Myung a donné des instructions pour mettre en place des mesures préventives et des sanctions postérieures.Le 24 juin, Kim Nam-joong, le nouveau vice-ministre de la Réunification, avait pris contact avec Choi. En réponse, celui-ci avait exprimé sa volonté de coopérer avec le gouvernement, affirmant que le candidat au poste de ministre de la Réunification et le vice-ministre comprenaient bien les enjeux de la situation.