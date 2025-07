Droits de douane réciproques : Lee cherche à organiser un sommet avec Trump

Photo : YONHAP News

Après l’annonce, ce matin heure coréenne, de Donald Trump d’appliquer un tarif douanier réciproque de 25 % à Séoul à partir du 1er août, la présidence sud-coréenne s’active pour faire aboutir les négociations avec Washington avant la date butoir.Le Bureau présidentiel de Yongsan a convoqué d’urgence, à 13h30, une réunion des ministères concernés pour discuter de la réponse à apporter. Le ministre chargé de la coordination des politiques, de hauts responsables des ministères de l’Industrie, des Finances et des Affaires étrangères, ainsi que plusieurs membres du cabinet présidentiel participent à cette réunion présidée par le conseiller présidentiel aux politiques.La priorité de Lee Jae Myung est de réduire au maximum le taux fixé par les Etats-Unis en déployant tous les efforts durant les 24 jours restant avant son entrée en vigueur. Dans l’espoir d’aboutir à une issue favorable des négociations tarifaires, il cherche à organiser un sommet avec son homologue américain le plus tôt possible, au cours du mois.Par ailleurs, le chef de l’Etat se tient informé en temps réel de la situation à Washington, où son conseiller à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, a été dépêché pour mener des discussions avec des responsables américains sur les droits de douane et la tenue d’un sommet bilatéral.Lundi, Wi a rencontré le secrétaire d’Etat américain et conseiller à la sécurité nationale, Marco Rubio. A cette occasion, il a exprimé la nécessité d’organiser un sommet Corée du Sud–Etats-Unis « dès que possible » afin de parvenir à des résultats mutuellement bénéfiques sur diverses questions en suspens. Son interlocuteur a alors exprimé son accord sur cette proposition.