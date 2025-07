Promotion sur les produits alimentaires transformés en juillet

Photo : YONHAP News

Face à la hausse des prix des produits alimentaires transformés, seize entreprises du secteur et cinq distributeurs ont décidé d’organiser de grandes soldes en juillet. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Alimentation a annoncé hier que cette initiative avait été décidée vendredi dernier lors d’une réunion avec eux.Le gouvernement a précisé que la majorité des produits concernés et leurs prix avaient été déterminés de manière autonome par les compagnies. Néanmoins, certains ont été spécifiquement choisis pour bénéficier de réductions à la demande de l’exécutif. Par exemple, les ramyeon – les nouilles instantanées - seront vendus à moitié prix dans les supermarchés et magasins de proximité. D'autres produits comme le pain, les boissons, les glaces et le kimchi seront aussi bénéficiaires de cette mesure.Pour rappel, le prix des produits alimentaires transformés a augmenté de 4,6 % en juin sur un an. Il s’agit de la plus forte hausse en 19 mois, et d’une augmentation deux fois plus élevée que celle des prix à la consommation.