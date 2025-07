Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens sont toujours accablés par la chaleur. Hier, le record de température pour un mois de juillet a été battu à Séoul avec 37,7°C. Ce mercredi, le thermomètre n’atteindra pas de nouveau des valeurs historiques, mais affichera des mesures très élevées. Ce matin, il fait 28°C dans la capitale, à Daejeon et Jeonju, 27°C à Gwangju et Busan ainsi que 26°C à Daegu et Gangneung. Cet après-midi, il est prévu 36°C à Séoul, Daejeon et Gwangju, 35°C à Jeonju, 31°C à Busan ainsi que 32°C à Daegu. Gangneung se rafraîchira avec 28°C.De son côté, le ciel sera globalement dégagé sur tout le territoire. Mais des averses soudaines et intenses pourront survenir à Incheon, sur la côte ouest du Gyeonggi, sur la côte est du Gyeongsang du Nord et sur l’île de Jeju.