Trump exhorte Séoul à financer sa propre défense

Photo : YONHAP News

Donald Trump a déclaré mardi que Séoul devait prendre en charge les coûts de sa propre protection militaire et payer davantage pour le stationnement des troupes américaines sur son territoire.Lors d’une réunion de son cabinet, le président américain a souligné que les Etats-Unis fournissaient des forces armées à de nombreux pays prospères, ajoutant que la Corée du Sud gagnait beaucoup d’argent et devait payer pour sa propre défense. Avant d’affirmer qu'ils avaient reconstruit leur allié asiatique et étaient restés sur place, mais que celui-ci versait très peu pour la présence des GIs.L'actuel locataire de la Maison Blanche a également assuré avoir obtenu, durant son premier mandat, que le gouvernement sud-coréen paie plusieurs milliards de dollars, tout en critiquant son successeur Joe Biden pour avoir annulé cet accord. Il a ensuite réitéré sa demande d’un paiement annuel de dix milliards de dollars.Evoquant le nombre des militaires américains stationnés dans la péninsule coréenne, Trump a donné à tort le chiffre de 45 000, alors qu’ils sont en réalité environ 28 000.