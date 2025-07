Marché de la mémoire : SK hynix et Samsung en tête

Photo : YONHAP News

SK hynix et Samsung Electronics ont pris la tête du marché mondial de la mémoire au deuxième trimestre 2025, en termes de chiffre d'affaires. Selon un rapport publié hier par Counterpoint Research, les deux entreprises sud-coréennes ont chacune enregistré 15,5 milliards de dollars de revenus, y compris la NAND et la DRAM. Pour rappel, SK hynix dominait le marché de cette dernière lors du premier trimestre, surpassant pour la première fois son concurrent. Le spécialiste de l'analyse de marché a indiqué qu’elle avait commencé à connaître une forte croissance dès le premier trimestre de l'année dernière, avec la production en série mondiale de la puce HBM3E.En revanche, les résultats de Samsung Electronics sont en baisse dans le secteur des semi-conducteurs. Son bénéfice d'exploitation pour le deuxième trimestre s'est élevé à 4 600 milliards de wons, soit une diminution de 55,94 % par rapport à la même période l’an dernier.Counterpoint Research prévoit néanmoins que ses résultats pourraient s'améliorer au second semestre, grâce à la fourniture de produits HBM3E à AMD et Broadcom. Néanmoins, les expéditions vers Nvidia demeurent incertaines. Les restrictions renforcées sur les ventes en Chine pourraient aussi limiter la croissance des ventes de HBM cette année par rapport à l'année dernière.