Salaire minimum : désaccord persistant entre syndicats et employeurs

Photo : YONHAP News

Les travailleurs et les employeurs ne sont toujours pas parvenus à trouver un compromis sur le salaire minimum applicable l’année prochaine. Les négociations menées mardi et mercredi au sein de la Commission nationale dédiée ont échoué. Elles se poursuivront demain.Au cours des dixième et onzième séances plénières, les deux parties ont tenté de rapprocher leurs positions. Après avoir réduit l’écart à 720 wons, elles n’ont plus voulu céder davantage. Les représentants de l’intérêt public ont alors proposé une fourchette de délibération comprise entre 10 210 et 10 440 wons de l’heure. Cela correspond respectivement à une hausse de 1,8 et de 4,1 % par rapport au salaire minimum actuel.Selon leurs explications, le plancher a été fixé en tenant compte du taux prévisionnel d’augmentation des prix à la consommation pour 2025. Le plafond, quant à lui, a été déterminé en additionnant la hausse attendue de la productivité économique cette année et l’écart entre les taux d’augmentation des prix à la consommation et des salaires minimaux entre 2022 et 2024.Les syndicats ont fermement rejeté cette suggestion. La Confédération coréenne des syndicats (KCTU) s’est dite indignée par le niveau du salaire minimum avancé par les représentants de l’intérêt public sous le nouveau gouvernement qui dit prôner le respect du travail, et a exigé le retrait de la proposition. A noter toutefois que, lors des négociations des années précédentes, les fourchettes de délibération n’ont jamais été modifiées une fois présentées.A titre de comparaison, le salaire horaire minimum a augmenté de 10,3 % sous le gouvernement Roh Moo-hyun, de 6,1 % sous Lee Myung-bak, de 7,2 % sous Park Geun-hye et de 16,4 % sous Moon Jae-in. Sous Yoon Suk Yeol, il a été revalorisé de 5,0 %.La date limite légale pour publier le montant pour 2026 est fixée au 5 août.