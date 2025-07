Embauche de travailleurs nord-coréens : Washington sanctionne de nouveaux individus et entreprises

Photo : YONHAP News

L’Office de contrôle des actifs étrangers (OFAC) du département du Trésor américain a annoncé mardi des sanctions contre des individus et des entités ayant facilité l'embauche de travailleurs nord-coréens par des entreprises de technologie de l'information (IT). Dès leur inscription sur la liste, ils voient leurs actifs gelés sur le sol américain, sont interdits d’y entrer et de commercer avec des citoyens américains.Song Kum-hyok, un acteur malveillant lié au groupe de hackers Andariel, affilié au Bureau général de reconnaissance (RGB) de la Corée du Nord est particulièrement visé. Il avait aidé Pyongyang à obtenir des fonds pour le développement d'armes de destruction massive et de missiles balistiques en dissimulant l'identité et la nationalité de travailleurs nord-coréens, principalement en Chine et en Russie. Une fois embauchés, ils inséraient des logiciels malveillants dans les réseaux des entreprises pour détourner de l’argent.Les sanctions concernent également des ressortissants russes et leurs compagnies ayant facilité la mise en œuvre de ces projets en Russie, ainsi que deux entités commerciales nord-coréennes qui y avaient envoyé de la main d'œuvre.