Séoul rapatrie six nord-Coréens secourus en mer

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud a rapatrié, ce mercredi matin, les six nord-Coréens, dont les embarcations avaient dérivé dans ses eaux territoriales. Deux d’entre eux avaient été secourus le 7 mars en mer Jaune et les quatre autres le 27 mai en mer de l’Est. Lors des investigations menées par les autorités, ils avaient exprimé leur souhait d’être renvoyés dans leur pays.Le ministère de la Réunification a indiqué que, pour cette opération, le bateau de ceux récupérés en mer de l’Est a été utilisé, étant le seul encore en état de naviguer. Vers 8h56, avec les six hommes à bord, il a franchi la ligne de limite nord (NLL) en mer de l’Est, avant de rejoindre un patrouilleur nord-coréen à 9h24.Un responsable sud-coréen a expliqué que ce rapatriement avait été mené pour des raisons humanitaires, ajoutant que le ministère avait coopéré avec les autres organismes concernés afin d’assurer un retour rapide et en toute sécurité.Les canaux de communication officiels entre les deux Corées étant toujours coupés, Séoul avait annoncé son intention de renvoyer les pêcheurs par l’intermédiaire du Commandement des Nations unies (UNC) et des médias. Pyongyang n’y ayant jamais répondu, elle a malgré tout décidé de passer à l’action.