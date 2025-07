Anniversaire de la mort de Kim Il-sung : Pyongyang appelle à la fidélité intergénérationnelle

Photo : YONHAP News

À l'occasion du 31e anniversaire de la mort de Kim Il-sung, la Corée du Nord a mis en avant la fidélité intergénérationnelle envers son dirigeant actuel Kim Jong-un, son petit-fils.La KCNA a rapporté ce matin que l'ensemble du peuple avait rendu hommage avec un profond respect au fondateur du régime. Les drapeaux ont été mis en berne, et des foules se sont rendues au mausolée Kumsusan, où repose sa dépouille, ainsi qu'à la colline de Mansudae, où se dresse sa statue.Cependant, contrairement à l'année dernière, où une grande cérémonie avait été organisée pour le 30e anniversaire de sa mort, les commémorations ont été plus modestes, sans événement majeur.Le Rodong Sinmun a publié, lui aussi, un article en une appelant à une loyauté absolue envers Kim III. Le texte souligne l'importance de garder la pensée révolutionnaire du comité central du Parti des travailleurs comme la plus précieuse et d'investir tous les efforts dans la lutte pour la prospérité et le développement du socialisme à la coréenne.