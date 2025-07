Journée de la protection des données : Lee souligne la nécessité de réviser les régulations

Photo : YONHAP News

La 14e cérémonie de la Journée de la protection des données s'est tenue ce mercredi à Séoul. Elle a été instaurée en 2009 à la suite d’une attaque par déni de service distribué (DDoS) contre les sites de la Maison Bleue, d’organismes gouvernementaux, d’établissements financiers et de médias.Dans un message lu par le deuxième vice-ministre des Sciences et des TIC, le président de la République a déclaré qu'une collaboration étroite entre le secteur privé et le gouvernement permettrait de prévenir les menaces et de minimiser les dommages. Il a souligné que, si une protection systématique de l'information et une cybersécurité solide étaient assurées, la Corée du Sud pourrait devenir l'une des trois grandes puissances mondiales en matière d'intelligence artificielle (IA).Lee Jae Myung a également annoncé que son gouvernement poursuivrait la révision des régulations pour améliorer la cybersécurité, la définition de repères pour inciter les entreprises à adopter des pratiques sécuritaires responsables, l'amélioration de la résilience cybernétique, le renforcement des capacités de sécurité des entreprises locales et des PME, ainsi que la promotion de l'industrie de la cybersécurité et la formation de talents spécialisés.