Enquêtes sur Kim Keon-hee : convocation de l’ancien et l’actuel présidents de Sambu Construction

Photo : YONHAP News

L'équipe d'enquête dirigée par le procureur spécial Min Joong-ki a convoqué ce mercredi l'ancien président de Sambu Construction, Jeong Chang-rae, ainsi que l'actuel, Oh Il-rock, dans le cadre des investigations sur les diverses allégations visant Kim Keon-hee. Les enquêteurs soupçonnent l'ex-Première dame d'être impliquée dans une affaire de manipulation du cours des actions de cette société de construction. Le premier est convoqué en qualité de suspect. Quand au second, en tant que témoin.Jeong était à la tête du groupe lorsque les actions se sont envolées après la participation de l'entreprise à un forum sur la reconstruction de l'Ukraine, organisé en mai 2023 en Pologne. A l'époque, Oh occupait le poste de directeur commercial. Selon les enquêteurs, les deux hommes auraient fait croire aux investisseurs que le groupe allait y lancer des projets de construction, afin de faire grimper le cours des actions et de réaliser d’importantes plus-values.Au moment des faits, Lee Jong-ho, le gestionnaire des comptes de Kim et figure clé de l’affaire de manipulation boursière de Deutsch Motors, aurait posté dans un groupe de discussion réunissant d’anciens hauts responsables du Corps des Marines le message suivant : « Vérifiez Sambu demain ». Ce qui laisse penser à un éventuel lien entre l’épouse de Yoon Suk Yeol et la manipulation boursière impliquant Sambu.