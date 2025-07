Tarifs réciproques américains : la présidence estime que le pire a été évité

Photo : YONHAP News

Après l’envoi par Donald Trump à Lee Jae Myung d’une lettre annonçant l’application de droits de douane réciproques de 25 % sur les exportations sud-coréennes, le Bureau présidentiel a estimé que « le pire avait été évité », faisant référence à un éventuel relèvement du taux initialement annoncé.Lors d’un point presse mercredi, la porte-parole de la présidence a tenu à souligner que le gouvernement disposait encore d’un délai jusqu’au 1er août pour mener ses négociations avec les Etats-Unis. Kang Yu-jung a ajouté que le conseiller à la sécurité nationale, Wi Sung-lac, actuellement à Washington, poursuivait des discussions avec de hauts responsables de l’administration américaine en vue d’obtenir de meilleurs résultats.Interrogée sur la possibilité d’un sommet entre Lee et Trump au cours du mois, Kang a indiqué qu’elle n’était pas en mesure de fournir des précisions à ce stade, les consultations étant toujours en cours. Elle a rappelé une nouvelle fois que Séoul disposait encore de temps pour négocier. Avant d’assurer que l’exécutif ferait tout son possible pour dissiper rapidement les incertitudes entourant les tarifs américains et régler cette question de manière bénéfiques aux intérêts nationaux, à l’aide de divers canaux diplomatiques, y compris la tenue d’un sommet bilatéral.