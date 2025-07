Neuf sud-Coréens sur dix considèrent les Etats-Unis comme leur allié principal

Photo : YONHAP News

Selon une enquête menée par Pew Research Center, 89 % des sud-Coréens considèrent les Etats-Unis comme leur allié le plus important. En revanche, seulement 13 % les perçoivent comme la principale menace.Cette enquête, réalisée entre le 8 janvier et le 26 avril auprès de plus de 28 000 personnes dans 25 pays, a révélé que 95 % des Israéliens et 78 % des Japonais étaient favorables aux Américains.L'enquête au pays du Matin clair a été conduite par téléphone auprès de 1 042 adultes entre le 28 février et le 29 mars, période comprise entre l'investiture de Donald Trump et l'annonce par Washington de l'imposition de droits de douane réciproques de 25 % sur les produits « made in Korea ». Ainsi, les effets de cette mesure pourraient ne pas avoir été pris en compte dans les réponses.Quant au pays perçu comme la plus grande menace, 40 % des sud-Coréens ont cité la Corée du Nord, 33 % la Chine, et enfin 1 % la Russie.