« KPop Demon Hunters » : sept titres de l’OST font leur entrée dans le Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Sept titres de la bande originale du film d'animation sur Netflix « KPop Demon Hunters » ont fait leur entrée simultanée dans le Billboard Hot 100. Selon les derniers classements publiés mardi, « Golden », interprétée par Huntr/x, le groupe féminin fictif du film, a atteint la 23e place. Elle a grimpé de 58 rangs par rapport à la semaine dernière où elle avait fait son entrée à la 81e position. Leurs chansons « How It's Done » et « What It Sounds Like » sont 42e et 55e.« Your Idol » de Saja Boys, le boys band rival, s’est classé 31e, marquant ainsi sa deuxième semaine consécutive dans le palmarès. Leur morceau « Soda Pop » fait son entrée au 49e rang.L'album des OST du film a également enregistré une forte progression dans le Billboard 200, atteignant la 3e place, soit une hausse de cinq positions par rapport à la semaine précédente.Depuis sa sortie le 20 juin, « KPop Demon Hunters », qui raconte l’histoire de Huntr/x, un groupe féminin populaire protégeant le monde humain des démons, connaît un succès mondial. Il a atteint la première place des films les plus regardés sur la plateforme de streaming américaine.