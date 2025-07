Photo : YONHAP News

Le thermomètre ne faiblit pas en Corée du Sud. Comme les jours précédents, la canicule bat son plein ce jeudi et l’ensemble du territoire est sous vigilance. Il est donc conseillé de rester au frais et de s’hydrater régulièrement. Ce matin, il fait 28°C à Séoul, 26°C à Daejeon, Gwangju et Busan, 27°C à Jeonju, 24°C à Gangneung ainsi que 25°C à Daegu. Cet après-midi, il est attendu 37°C dans la capitale, 35°C à Daejeon, Jeonju et Gwangju, 31°C à Busan, 32°C à Daegu ainsi que 28°C à Gangneung.De son côté, le ciel reste dégagé pour la majorité du territoire. Attention toutefois aux averses soudaines et intenses qui pourront toucher le Jeolla du Sud, le Gyeongsang du Sud ainsi que l’île de Jeju.