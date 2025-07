Asean : la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, la Chine et la Russie se réunissent en Malaisie

Photo : YONHAP News

Les pays concernés par la péninsule coréenne ainsi que les États membres de l’Association des nations de l’Asie du Sud-est (Asean) se rassemblent aujourd’hui à Kuala Lumpur, en Malaisie, pour mener des discussions diplomatiques. La Corée du Sud y est représentée par son premier vice-ministre des Affaires étrangères, le ministre n’étant pas encore nommé.Park Yoon-joo participera pendant deux jours à une série de réunions des ministres, dont le Sommet de l’Asie de l’Est, qui réunit la Corée du Sud, les États-Unis, le Japon, la Chine et la Russie, ainsi que le Forum régional de l’Asean sur la sécurité (FRA). Séoul compte y réaffirmer sa politique de priorité donnée à la région, renforcer la coopération dans des domaines tels que les chaînes d’approvisionnement et l’intelligence artificielle, ainsi qu’obtenir un soutien international pour la résolution de la question nucléaire nord-coréenne. De vifs échanges sont attendus sur les questions de la situation internationale et de la sécurité.Par ailleurs, la Corée du Nord pourrait ne pas y participer cette année, en raison de la rupture de ses liens diplomatiques avec la Malaisie après l’assassinat de Kim Jong-nam en février 2017 à l’aéroport international de Kuala Lumpur. Ce serait alors sa première absence depuis son adhésion en 2000.