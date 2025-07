Pyongyang-Pékin : tenue d’une réception pour le 64e anniversaire du traité d’amitié

Photo : YONHAP News

L’ambassade de Chine en Corée du Nord a organisé mercredi une réception pour célébrer le 64e anniversaire du traité d’amitié entre les deux pays. C’est ce qu’a annoncé ce matin la KCNA, l’agence de presse officielle nord-coréenne.L’ambassadeur chinois, Wang Yajun, a ainsi reçu le vice-président de la commission permanente de l’Assemblée suprême du peuple, Kang Yun-sok, ainsi que d’autres hauts responsables nord-coréens. Lors des discours, les deux parties ont souligné leur engagement à poursuivre l’esprit d’amitié du traité et à déployer leurs efforts pour le développement de leur coopération.Pour rappel, Pyongyang et Pékin ont signé le 11 juillet 1961 le « Traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle », comprenant une clause d’intervention militaire automatique en cas d’agression contre l’un des signataires.Depuis, les ambassades des deux alliés organisent chaque année une réception pour le commémorer. L’an dernier, le royaume ermite avait abaissé le rang de ses représentants. Cette année, elle a de nouveau envoyé un vice-président, rétablissant ainsi le niveau protocolaire habituel.