Corée du Nord : révision de la loi pour bloquer la hallyu

Photo : YONHAP News

La Corée du Nord, qui déploie tous ses efforts pour bloquer la hallyu, la vague culturelle sud-coréenne, aurait modifié sa loi sur la gestion des ondes. Son objectif est d’interdire l’afflux d’informations en provenance du Sud.38 North, qui a obtenu en 2024 une application de lois nord-coréennes installée sur un smartphone nord-coréen, a publié mardi sur son site le texte intégral de 33 lois, dont celle sur la gestion des ondes.Selon le site spécialisé sur le pays communiste, celui-ci avait procédé à deux révisions lors des sessions de l’Assemblée populaire suprême en 2019 et 2023. Elles ont permis d’étendre la portée du texte à des appareils électroniques tels que les téléphones portables et les ordinateurs. A cela s’ajoute la désignation de l’organe de surveillance des ondes comme institution nationale chargé de l’inspection et de l’enregistrement des équipements.La législation interdit également de régler les équipements de réception comme les téléviseurs et les radios sur les fréquences de diffusion étrangères dont la Corée du Sud, ainsi que de désactiver les fréquences fixes. L’utilisation de réseaux de communication étrangers sans autorisation est aussi interdite. Ce qui devrait viser l’usage clandestin des réseaux chinois ou sud-coréens.