Consultations commerciales : Séoul cherche à faire le lien entre le commerce et la sécurité nationale

Photo : YONHAP News

Le ministre délégué au Commerce, Yeo Han-koo, et sa délégation ont écourté leur séjour à Washington après le report au 1er août de l’entrée en vigueur des droits de douane réciproques américains, initialement prévue le 9 juillet. Ils y avaient mené une série de négociations commerciales avec l’administration Trump. Les négociateurs sud-coréens ont notamment été reçus par le secrétaire au Commerce, Howard Lutnick, et le représentant pour le commerce (USTR), Jamieson Greer.Quant au conseiller de Lee Jae Myung à la sécurité nationale, qui s’était rendu lui aussi à Washington pour les appuyer, il est rentré hier. Wi Sung-lac s’est entretenu notamment avec son homologue, Marco Rubio, également secrétaire d’Etat. Les deux hommes sont convenus de faire avancer les négociations commerciales en les liant désormais aux dossiers concernant les investissements, les achats de chasseurs supplémentaires américains comme le F-35, ou encore la sécurité nationale. Tout en séparant la question des dépenses de défense de la Corée du Sud et celle de sa contribution financière à la présence de GIs sur son sol alors que Donald Trump réclame leur augmentation.A propos d’un premier sommet Lee-Trump, Wi a affirmé que les deux parties avaient affiché leur convergence de vues sur sa tenue rapide. Sans parvenir pour autant à un accord sur sa date.